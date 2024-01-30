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Лавров назвал «формулу Зеленского» путем в никуда

Министр иностранных дел России Лавров назвал зацикленность Запада на достижение мира на Украине по «формуле Зеленского» путем в никуда. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров назвал «формулу Зеленского» путем в никуда
© РИА Новости

Он отметил, что «остервенение англосаксов в отстаивании «формулы Зеленского» не оставляет сомнений, что Запад сам ее написал».

По словам Лаврова, Запад склоняет некоторые страны к поставкам на Украину российских вооружений без согласия Москвы. Он подчеркнул, что Россия будет настаивать на соблюдении обязательств.

Он добавил, что глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на переговорах в Нью-Йорке не смог ответить на вопрос о смысле встреч копенгагенского формата по Украине без России.

До этого Лавров в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил о деструктивных действиях стран Запада в отношении российского государства. Дипломат заметил, что западные страны не только продолжают оснащать Украину вооружением и военной техникой, но и поощряют руководство республики вести боевые действия.

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