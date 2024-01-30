Лавров назвал «формулу Зеленского» путем в никуда

Министр иностранных дел России Лавров назвал зацикленность Запада на достижение мира на Украине по «формуле Зеленского» путем в никуда. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что «остервенение англосаксов в отстаивании «формулы Зеленского» не оставляет сомнений, что Запад сам ее написал».

По словам Лаврова, Запад склоняет некоторые страны к поставкам на Украину российских вооружений без согласия Москвы. Он подчеркнул, что Россия будет настаивать на соблюдении обязательств.

Он добавил, что глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на переговорах в Нью-Йорке не смог ответить на вопрос о смысле встреч копенгагенского формата по Украине без России.