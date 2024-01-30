Лавров заявил о расползании оружия с Украины по горячим точкам

Запад старается не замечать расползания оружия с Украины по горячим точкам, где его используют экстремисты и террористы. Об этом 30 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.
Ранее агентство Bloomberg усомнилось в возможностях Евросоюза передать Киеву миллион боеприпасов, поскольку по прошествии почти половины срока план выполнили лишь на треть. В свою очередь, власти Франции и Словакии объявили о прекращении поставок оружия Украине.
«Еще один аспект, который Запад не очень сильно хочет замечать, это расползание оружия, которое поставляется на Украину, по различным горячим точкам, где оно используется в том числе экстремистами и террористами», — отметил Лавров в ходе встречи с главами дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.
Как писала «Парламентская газета», в Евросоюзе проводят аудит переданного Украине вооружения. Результаты проверки должны быть обнародованы перед саммитом ЕС 1 февраля.