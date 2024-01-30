Лавров заявил о расползании оружия с Украины по горячим точкам

«Еще один аспект, который Запад не очень сильно хочет замечать, это расползание оружия, которое поставляется на Украину, по различным горячим точкам, где оно используется в том числе экстремистами и террористами», — отметил Лавров в ходе встречи с главами дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.