В ГД пригрозили французам цинковыми гробами из Киева за оскорбление россиян

Чем больше надписей по-французски на оружии ВСУ, тем больше французских наемников будут возвращаться с Украины в цинковых гробах, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев, прокомментировав фотографию украинского Су-24 с ракетой SCALP-EG. На снаряд была нанесена оскорбительная в отношении россиян надпись.

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Он убежден, что французское руководство, которое отрицает помощь своим военным в переброске на Украину, помогает бойцам вступать в ряды ВСУ. По мнению Журавлева, организовать приезд целого батальона на Украину без помощи государства практически невозможно.

Во Франции считают, что они не участвуют в конфликте, но и мы можем ответить асимметрично, скажем, по расположению французских военных частей в Африке, откуда их и без того уже выпроваживают местные жители, — сказал парламентарий.

Фото ракеты SCALP-EG, установленной на украинском самолете Су-24, опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) один из украинских летчиков. На боеприпасе видна оскорбительная надпись на французском языке, сделанная в цветах флага Франции. Летчик утверждает, что именно эта ракета была использована во время операции ВСУ «Крабовая ловушка» в Крыму.