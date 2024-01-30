Премьер Японии захотел подписать мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о планах заключить мирный договор с Россией после разрешения территориального вопроса вокруг южных островов Курильской гряды. Соответствующее заявление он сделал во время выступления с программной речью в нижней палате парламента, сообщает Kyodo. Вместе с этим он подчеркнул, что Токио продолжит вводить санкции против Москвы из-за ситуации на Украине.

В японо-российских отношениях сложилась тяжелая ситуация, но мы продолжаем придерживаться стремления на разрешение территориального вопроса и заключение мирного договора, — отметил он.

Как ранее заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, чтобы возобновить соглашение по Курильским островам с Россией, Японии нужно пересмотреть свою политику на данном направлении. Депутат подчеркнул, что в противном случае Москва может отказаться от подобного предложения.