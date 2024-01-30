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Премьер Японии захотел подписать мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о планах заключить мирный договор с Россией после разрешения территориального вопроса вокруг южных островов Курильской гряды. Соответствующее заявление он сделал во время выступления с программной речью в нижней палате парламента, сообщает Kyodo. Вместе с этим он подчеркнул, что Токио продолжит вводить санкции против Москвы из-за ситуации на Украине.

Премьер Японии захотел подписать мирный договор с Россией
© globallookpress.com

В японо-российских отношениях сложилась тяжелая ситуация, но мы продолжаем придерживаться стремления на разрешение территориального вопроса и заключение мирного договора, — отметил он.

Как ранее заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, чтобы возобновить соглашение по Курильским островам с Россией, Японии нужно пересмотреть свою политику на данном направлении. Депутат подчеркнул, что в противном случае Москва может отказаться от подобного предложения.

Осенью 2023 года Кисида уже заявлял, что Токио будет придерживаться курса на заключение мирного договора с Россией и решение территориального вопроса. В ответ на это эксперт общества «Россия — Япония» Олег Казаков отметил невозможность такого решения. По его словам, японский премьер просто зафиксировал позицию своей страны по этому вопросу, потому что подписание этого договора является стратегической задачей для Токио.

Политика
Дмитрий Новиков
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