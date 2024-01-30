В Совете Федерации прокомментировали сообщения об отставке Залужного

История с вероятной отставкой главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного говорит о попытке переложить друг на друга ответственность за тотальные провалы Украины на фронте и в тылу, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Вся вчерашняя шумиха вокруг весьма вероятной, но так и не состоявшейся "отставки" украинским президентом украинского главкома - это история про перекладывание друг на друга ответственности за тотальные провалы украинской политики на фронте и в тылу. Значит, есть что перекладывать. И есть - за что", - написал Косачев в своем Telegram-канале.

Ранее бывший депутат Верховной рады Борислав Береза сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) со своей стороны сообщил, что два его источника подтверждают эту информацию. Позже он заявил, что Залужный поставлен в известность о своей отставке, однако соответствующего указа пока нет. По словам депутата, Залужному предлагали должность посла в одной из европейских стран, но главком отказался.