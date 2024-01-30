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Совбез: Западу не под силу поработить Россию

Помощник секретаря Совета безопасности России Наиль Мухитов заявил в интервью ТАСС, что Запад желал бы поработить Россию, но ему это не под силу.

Совбез: Западу не под силу поработить Россию
© ТАСС

При этом он напомнил, что в 1941 году Адольф Гитлер издал директиву, предписывающую фашистским войскам стереть Ленинград с лица земли.

Однако, по словам Мухитова, Ленинград выстоял благодаря мужеству и самоотверженности его жителей и советских воинов.

«Тем не менее западный мир до сих пор не уяснил, что сломить дух и волю нашего народа, поработить Россию ему не под силу», — сказал помощник.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что память о стойкости жителей блокадного Ленинграда нужно хранить, она является элементом воспитания российской молодёжи.

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Наиль Мухитов
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