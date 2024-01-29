В МИД отреагировали на сообщения о планах Индии отказаться от покупок оружия РФ
Индия по-прежнему заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере обороны, сообщения об обратном «на совести Reuters». Об этом ТАСС заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Ранее Reuters опубликовал статью, в которой утверждал со ссылкой на индийские источники, что Нью-Дели стремятся дистанцироваться от РФ как поставщика оружия.
«У нас такой информации нет. Это все на совести Reuters. Наши индийские партнеры, как и прежде, заинтересованы в сотрудничестве, в том числе по этой линии», — отреагировал на это Руденко.
Напомним, что Индия традиционно является одним из крупнейших покупателей оружия и военной техники у РФ. При этом на Западе неоднократно заявляли, что пытаются добиться отказа Нью-Дели от заключения с Москвой крупных контрактов в сфере ВТС.