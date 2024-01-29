Рябков заявил, что Саудовская Аравия 1 января вошла в БРИКС

Саудовская Аравия наряду с другими странами, объявленными в заявлении президента РФ Владимира Путина, с 1 января вошла в БРИКС. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя информацию в СМИ о "раздумьях" Эр-Рияда по вопросу присоединения к объединению.

"Саудовская Аравия наряду с другими странами, как это было объявлено в заявлении президента Российской Федерации, с 1 января вошла в БРИКС", - указал замминистра.

Рябков отметил, что в рамках председательства России в объединении с начала года уже прошло одно мероприятие в рамках БРИКС по линии министерства здравоохранения.