Путин закончил заседание с Лукашенко шуткой об обеде

Президент России Владимир Путин закончил заседание Высшего госсовета Союзного государства (СГ) с участием белорусского лидера Александра Лукашенко шуткой об обеде.
Президент России отошел от протокола заседания Высшего государственного совета Союзного государства и после церемонии подписания документов с улыбкой поделился с участниками встречи тем, что написали для него в сценарии. «Вы, то есть я, как глава принимающего государства, приглашаете членов Высшего государственного совета на рабочий обед. Что с удовольствием и делаю», - сказал Путин. ТК "Звезда"
Ранее Высший Госсовет Союзного государства, который провели президенты России и Белоруссии, утвердил 15 документов о дальнейшем развитии объединения. ТАСС