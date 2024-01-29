Путин закончил заседание с Лукашенко шуткой об обеде

Президент России отошел от протокола заседания Высшего государственного совета Союзного государства и после церемонии подписания документов с улыбкой поделился с участниками встречи тем, что написали для него в сценарии. «Вы, то есть я, как глава принимающего государства, приглашаете членов Высшего государственного совета на рабочий обед. Что с удовольствием и делаю», - сказал Путин. ТК "Звезда"