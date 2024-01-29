В Госдуме обвинили офицеров НАТО в уничтожении Ил-76 с военнопленными

Сделано это было, как и сказал Владимир Путин, французской или американской техникой. Соответственно, разведанные были от американцев со спутников, и экипажи зенитных комплексов были иностранные. Это то, что называется наемники. На самом деле — просто иностранные офицеры войск НАТО, которые и сбили самолет. Совершенно понятно, с какими целями: повысить интенсивность конфликта на Украине, — сказал Федоров.