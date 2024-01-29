В МИД РФ обвинили Канаду во вмешательстве в выборы в США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в критичной манере прокомментировала формирование премьером Канады Джастином Трюдо рабочей группы, в задачи которой входит анализ потенциальной победы Дональда Трампа на американских выборах. Одна из ключевых ролей команды отойдет действующему послу Канады в США Кирстен Хиллман.

"Та уже раздает интервью, где пугает жителей страны: "Победа Трампа определенно возможна". Типичное вмешательство в выборы", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Как отмечает российский дипломат, линия Оттавы приносит свои плоды, и канадская общественность серьезно обеспокоена возможным приходом к власти Трампа. Так, по данным соцопросов, примерно 50 процентов граждан страны полагают, что в случае его избрания президентом США рискуют стать авторитарным государством.

Захарова также обратила внимание на попытки канадских дипломатов выторговать для себя дополнительные надбавки за работу в условиях нынешней внутриполитической ситуации в США. В частности, сотрудники дипмиссии переживают из-за отсутствия медицинской страховки, дорогого обслуживания и частых случаев стрельбы в школах.

"Канадцы боятся за себя и свои семьи, не хотят работать в Штатах без дополнительного пайка, - подчеркнула Захарова. - Канада вмешивается в выборы США и запугивает саму себя".