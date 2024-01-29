Путин третий день лично возит Лукашенко по Стрельне

Президент России Владимир Путин лично управляет автомобилем, на котором передвигается по Стрельне вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Пул Первого». По его данным, глава РФ сидит у руля уже третий день.

Три дня по Стрельне так и передвигаются. Путин за рулем, Лукашенко на переднем пассажирском, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин во время посещения многофункционального спортивно-концертного комплекса «СКА Арена» в Санкт-Петербурге поговорил с хоккеистами. Фрагмент диалога с одним из них распространился в Сети. Камера запечатлела, как российский лидер практикует английский в диалоге с одним из спортсменов.

До этого стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко после ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде предложил российскому лидеру Владимиру Путину как-нибудь посетить этот континент. Российский лидер одобрил затею.