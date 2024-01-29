Стало известно содержимое удивившей Путина папки

Стало известно содержимое удивившей президента России Владимира Путина папки — по данным журналистов Telegram -канала Ria_Krelinpool, который ведут сотрудники кремлевского пула, внутри находились документы по Союзному государству (СГ).

Документы касались результатов сотрудничества России и Белоруссии, которых было так много, что вес папки удивил Путина. Глава государства приподнял папку и, поразившись ее толщине, изумленно хмыкнул.