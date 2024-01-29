Путин пояснил, на что готовы пойти Москва и Минск ради интеграции

Повестка Высшего государственного совета Союзного государства свидетельствует о то, что Россия и Белоруссия готовы сделать все необходимое для углубления интеграции, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании. По его словам, оно встреча имеет принципиальное значение.

Это ярко свидетельствует о твердом намерении двух стран делать все необходимое для углубления взаимовыгодной и равноправной интеграции, — сказал глава российского государства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал сообщения о желании Казахстана вступить в Союзное государство. По его словам, ему ничего не известно о таких намерениях. Тем временем он подчеркнул, что сегодня организация является флагманом Евразийского экономического союза, однако Астана не проявляет заинтересованности в присоединении.