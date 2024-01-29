Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что Москва остается готовой к мирным обсуждениям по украинскому урегулированию, но Киев сам себе запретил такие переговоры. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, трактовки западной прессы о том, что российская сторона озвучивает все больше сигналов о готовности к мирным переговорам с Украиной, являются неправильными.

Ушаков утверждает, что Москва отвечает на запросы разных государств о своей готовности, говорит, что была готовы к переговорам с самого начала и не она прерывала их.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО, заявил, что число «условий», необходимых для начала обсуждения завершения конфликта на Украине, растет.

Осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым запрещается проведение переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

В августе 2023 года советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев выступает против любого сценария прекращения огня, так как это будет означать победу Москвы.