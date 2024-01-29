В России отреагировали на попытку ВСУ атаковать ярославский нефтезавод

«Это ответ Украины на срыв контрнаступления, на провалы на фронте. Но наши системы ПВО работают очень надежно. Те беспилотники, которым удается проникнуть на нашу территорию, летят на небольшой высоте, с малой скоростью и небольшим запасом полезной нагрузки. Но и они чаще всего уничтожаются до выполнения своих задач», — сказал политик.