Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила президенту США Джо Байдену собрать «международную коалицию по освобождению Техаса». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Противостояние между Техасом и федеральным правительством началось из-за ситуации вокруг границы штата. В 2023 году власти Техаса, чтобы не пропускать нелегальных мигрантов, установили плавучую преграду — цепь буев на участке реки Рио-Гранде у —города Игл-Пасс. Затем губернатор штата Грег Эбботт заявил о решении установить колючую проволоку на границе.

СМИ сообщали, что мигранты начали чаще тонуть в Рио-Гранде и получали серьезные травмы из-за проволоки. В итоге Байден отправил в Техас пограничников, чтобы те уничтожили ограждения. Эбботт обратился в окружной суд и выиграл дело, но затем судьи Верховного суда подтвердили правоту Байдена. Несмотря на это, губернатор Техаса пообещал не сдаваться и использовать еще больше колючей проволоки.

Комментируя этот кризис, Захарова напомнила, как в 2015 году Барак Обама объявил, что Штаты будут работать вместе с союзниками и сирийскими повстанцами, чтобы ускорить конец правления главы Сирии Башара Асада и «остановить насилие против сирийского народа». Обама тогда сказал, что «Assad must go» (с англ. «Асад должен уйти»).