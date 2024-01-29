В Совфеде предложили новую градацию дружественности государств

"У нас есть очень большая градация государств, и далеко не все из них являются для нас дружественными, но при этом не являются недружественными. Многие государства действуют, исходя из своих прагматичных интересов, и я бы на самом деле все международное пространство все-таки делил бы не на две категории, дружественные и недружественные, а на три, вводя между ними категорию нейтральных стран и ставя задачи перед нами самими делать все, чтобы они из категории нейтральных уходили бы в дружественные", - пояснил сенатор.