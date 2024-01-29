В Совфеде предложили новую градацию дружественности государств
Перечень недружественных государств требует уточнения, стоит ввести категорию нейтральных стран, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"Я уже выступал несколько раз на различных совещаниях высокого уровня, в том числе в правительстве, говоря о том, что тот перечень недружественных государств, который уже определен правительством, опубликован, содержится в соответствующих указных документах за подписью президента РФ, с моей точки зрения требует нюансировки", - сказал Косачев в эфире телеканала "Вместе-РФ".
"У нас есть очень большая градация государств, и далеко не все из них являются для нас дружественными, но при этом не являются недружественными. Многие государства действуют, исходя из своих прагматичных интересов, и я бы на самом деле все международное пространство все-таки делил бы не на две категории, дружественные и недружественные, а на три, вводя между ними категорию нейтральных стран и ставя задачи перед нами самими делать все, чтобы они из категории нейтральных уходили бы в дружественные", - пояснил сенатор.
Напомним, перечень недружественных России стран был открыт в мае 2021 года. Тогда Москва признала недружественными странами США и Чехию, которые в апреле 2021 года выслали российских дипломатов по обвинению в работе на спецслужбы. 20 июля 2022 в перечень были добавлены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия, а 3 августа 2023 - Норвегия.