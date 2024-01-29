В Госдуме оценили информацию о сроках согласования "военного Шенгена"

"В ситуации, когда международные отношения и так напряжены до предела, было бы логично прилагать все усилия для их улучшения, для смягчения возникающих конфликтов, - подчеркнул Хамитов. - Но натовским деятелям, видимо, это не интересно: они используют все свои ресурсы для еще большего нагнетания обстановки".