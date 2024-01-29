Депутат ГД Хамитов оценил информацию о сроках согласования "военного Шенгена"
НАТО ведет переговоры о создании военных коридоров по всей Европе в рамках системы "военного Шенгена", написала ранее The Times. Это еще одно доказательство истинных намерений Запада, пояснил в комментарии "РГ" депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").
Указанные коридоры, как сообщается, должны отменить ограничения, которые не позволяют военной технике беспрепятственно перемещаться по Европе. Планируется, что вопрос будет решен к лету.
"В ситуации, когда международные отношения и так напряжены до предела, было бы логично прилагать все усилия для их улучшения, для смягчения возникающих конфликтов, - подчеркнул Хамитов. - Но натовским деятелям, видимо, это не интересно: они используют все свои ресурсы для еще большего нагнетания обстановки".
Депутат напомнил, что сначала представители североатлантического альянса запрещали киевскому режиму мирные переговоры с Москвой, теперь уже хотят сами перемещать по миру свою военную технику "так же свободно, как пассажирские поезда".
"Спрашивается, для чего? - Продолжил парламентарий. - Их так пугает приближающаяся победа России, что они готовы заполонить своими военными всю Европу? Кто же в таком случае пытается раздуть конфликт до масштабов Третьей мировой?".
Хамитов констатировал, что действия авторов таких решений больше похожи на отчаянные попытки спасти свое положение.
"Только повернуть время вспять не удавалось еще никому", - считает он.