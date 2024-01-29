Комитет ГД одобрил проект о конфискации имущества за фейки об армии

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к антироссийской деятельности.

© Российская Газета

Госдума собирается оперативно принять этот закон - третье чтение может пройти уже 1 февраля, сообщил глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников. Второе чтение намечено на 31 января.

Видео дня

Авторами документа стали представители разных фракций, которые предложили внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. В первую очередь народные избранники предложили серьезно расширить 104.1 УК РФ, посвященную конфискации имущества, денег и прочих ценностей. А именно, добавить новые составы - распространение фейков об армии и работе госорганов, призывы действовать против безопасности страны и непосредственно сами преступления против нацбезопасности.

"Каждый, кто предает Россию, пытается разрушить ее, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества", - заявил один из авторов, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект не будет иметь обратной силы и распространяется на новые проступки после вступления в силу закона.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ранее уточнила, что конфискация денег, ценностей и иного имущества сейчас установлена только в отношении терроризма, оргпреступности. Теперь, по ее словам, данная форма взыскания будет применяться в отношении всех преступлений против нацбезопасности, в список которых входят шпионаж, действия в интересах нежелательных в РФ организаций, наемничество и ряд других. Перечень последних благодаря новому законопроекту также пополняется - за счет преступлений диверсионной направленности. Поправки в случае принятия позволят конфисковывать имущество, деньги и прочие ценности, предназначенные или используемые для финансирования преступной деятельности против безопасности страны, пояснил Вячеслав Володин. Как уточнила первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина, конфискация распространяется, прежде всего, на средства совершения преступления, а также деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления или используемые для финансирования незаконной деятельности.