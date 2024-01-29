Памфилова передала удостоверение кандидата Путину через Машкова

Глава ЦИК Элла Памфилова передала удостоверение кандидата в президенты России Владимира Путина его доверенному лицу, сопредседателю штаба Владимиру Машкову . Об этом сообщает РИА Новости.

ЦИК РФ 29 января зарегистрировал Путина как кандидата в президенты России на предстоящих выборах. Они намечены на март этого года.