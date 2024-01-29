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Памфилова передала удостоверение кандидата Путину через Машкова

Глава ЦИК Элла Памфилова передала удостоверение кандидата в президенты России Владимира Путина его доверенному лицу, сопредседателю штаба Владимиру Машкову. Об этом сообщает РИА Новости.

Памфилова передала удостоверение кандидата Путину через Машкова
© РИА Новости

«Памфилова передала удостоверение кандидата в президенты Путина сопредседателю его штаба Владимиру Машкову», — передает агентство, прикладывая видео.

Глава избиркома также подчеркнула, что общее число доверенных лиц Владимира Путина — 544 человека.

ЦИК РФ 29 января зарегистрировал Путина как кандидата в президенты России на предстоящих выборах. Они намечены на март этого года.

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