Памфилова передала удостоверение кандидата Путину через Машкова
Глава ЦИК Элла Памфилова передала удостоверение кандидата в президенты России Владимира Путина его доверенному лицу, сопредседателю штаба Владимиру Машкову. Об этом сообщает РИА Новости.
«Памфилова передала удостоверение кандидата в президенты Путина сопредседателю его штаба Владимиру Машкову», — передает агентство, прикладывая видео.
Глава избиркома также подчеркнула, что общее число доверенных лиц Владимира Путина — 544 человека.
ЦИК РФ 29 января зарегистрировал Путина как кандидата в президенты России на предстоящих выборах. Они намечены на март этого года.