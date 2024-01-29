Патрушев заявил о продолжении прокси-войны против России

Англосаксы не прекратят прокси-войну против России и после "горячей фазы" конфликта на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. ТАСС
По его словам, в настоящее время США, НАТО и «их сателлиты» руками Украины и «различного рода наемников ведут прокси-войну» против России, «которую англосаксонский мир не прекратит даже с окончанием «горячей фазы» конфликта на Украине». Газета.Ru
Патрушев поблагодарил всех за участие в совещании, которое проходит в знаменитой питерской "Корабелке" и напомнил, что 27 января торжественно отмечалось 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Российская газета