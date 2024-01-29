Патрушев: В стране остро стоит вопрос дефицита инженеров

Технологический суверенитет страны и подготовку инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности России обсудили на совещании по нацбезопасности в Петербурге под руководством секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

"В настоящее время в стране остро стоит вопрос дефицита инженерных кадров. Данную проблему необходимо решать комплексно с участием государства и предприятий", - сообщил секретарь Совбеза.

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Традиционно по окончании таких совещаний Патрушев докладывает главе государства об их итогах. Однако в этот раз Владимир Путин побывал в Корабелке несколько дней назад, где экскурсию для него провел выпускник своей альма матер - Николай Патрушев.

Как заметил секретарь Совбеза, по результатам осмотра президент России еще раз подчеркнул необходимость достижения научного, технологического и кадрового суверенитета. По его словам, подготовка инженерных кадров, как в интересах оборонно-промышленного комплекса, так и в интересах других отраслей экономики приобретает особо важное значение.

"Для достижения технологической независимости в вопросах разработки электронной компонентной базы, средств подводной робототехники специального и двойного назначения и их полигонных испытаний требуется синхронизация и интеграция целей и задач в рамках проектов инновационных научно-технологических центров, разрабатываемых Корабелкой и Санкт-Петербургским государственным университетом", - сказал Патрушев.

Он также добавил, что в соответствии с указаниями главы государства в регионах продолжается работа по созданию и техническому оснащению судостроительных и авиастроительных "Инженерных классов".

"Итоги этой работы будут проанализированы минпросвещения и минобрнауки России, и соответствующий обзор будет направлен полномочным представителям президента России в федеральных округах", - пообещал секретарь Совбеза.

В свою очередь ректор Корабелки Глеб Туричин напомнил, что к 2014 году инфраструктура вуза была практически разрушена. Однако благодаря объединению усилий минобрнауки России, промышленных предприятий и неравнодушных выпускников, организовавших Попечительский совет и привлекших благотворителей, эту ситуацию удалось кардинально переломить. Уже в 2019 году решением оперативного совещания Совета безопасности был определен статус СПбГМТУ и МАИ как опорных вузов соответствующих отраслей. Также Корабелка стала опорным вузом атомной промышленности, авиационного двигателестроения и "Роскосмоса".