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Генконсульство России запросило у МВД Турции данные по стрельбе в церкви

Генконсульство РФ в Стамбуле запросило МВД Турции в связи с информацией о задержании россиянина после инцидента со стрельбой в церкви. ТАСС

«Запросили МВД. Ждем ответа», — сообщили в диппредставительстве. RT на русском

Инцидент произошел около 11:40 по местному времени 28 января в католической церкви Святой Марии в районе Сарыер. Двое неизвестных в масках открыли огонь во время богослужения, в результате чего погиб турецкий гражданин 1972 года рождения. Как сообщил журналистам глава МВД Турции Али Ерликая, полиция задержала 47 человек по подозрению в причастности к стрельбе, среди них числятся граждане России и Таджикистана. News.ru

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