В РАН поддержали решение Путина участвовать в выборах в 2024 году

"Ваше решение по поводу выдвижения своей кандидатуры на пост президента нашло у нас глубокое удовлетворение. Мы это ожидали. Российская академия [наук] поддерживает", - сказал Красников на встрече с Путиным, проходящей во вторник в Москве.