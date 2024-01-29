LIVE: Путин и Лукашенко принимают участие в заседании Высшего государственного совета СНГ

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко принимают участие в заседании Высшего государственного совета СНГ в Санкт-Петербурге в понедельник, 29 января. Ожидается, что главы двух государства подведут итоги реализации решений, направленных на углубление интеграции в рамках СНГ, а также примут ряд административных, финансовых и организационных решений, направленных на институциональное укрепление организации.