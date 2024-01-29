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Нарышкин: США обеспокоены, что кампания по изоляции России в спорте дает сбои

США активизируют усилия по срыву предстоящих в России международных спортивных мероприятий, главные надежды в этом плане они возлагают на Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, слова которого приводит пресс-бюро СВР.

Нарышкин: США обеспокоены, что кампания по изоляции России в спорте дает сбои
© РИА Новости

"Администрация США активизирует усилия по срыву предстоящих в РФ спортивных мероприятий. Главные надежды в этом плане возлагаются на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и лично его президента Витольда Баньку", - говорится в сообщении пресс-бюро.

По словам Нарышкина, Вашингтон обеспокоен, что кампания по изоляции России в спорте высших достижений дает сбои.

"По поступающей в службу информации, в администрации США серьезно обеспокоены тем, что запущенная ими кампания по так называемой изоляции России в спорте высших достижений дает сбои", - говорится в сообщении.

Как отметили в СВР, международные спортивные федерации все чаще демонстрируют нежелание учитывать позицию Белого дома в вопросе недопуска россиян к соревнованиям.

"Слишком большое" число стран глобального Юга изъявило желание принять участие в организуемых Россией в наступившем году Играх будущего, Спортивных играх стран БРИКС и Всемирных играх дружбы", - подчеркнули в ведомстве.

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