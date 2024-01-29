Названы темы переговоров Путина и Эрдогана

РИА «Новости»: Путин и Эрдоган могут обсудить Украину, зерновую сделку и региональные вопросы
На встрече лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана могут быть затронуты темы урегулирования ситуации на Украине, предложения Анкары по возвращению к зерновой сделке, а также вопросы региональной повестки, сообщил дипломатический источник в турецкой столице.
Источник РИА «Новости» напомнил, что Эрдоган неоднократно призывал стороны конфликта на Украине вернуться к стамбульскому мирному процессу.
«В целом у лидеров довольно-таки широкая повестка», – сказал источник.
При этом дата встречи Путина и Эрдогана, как сообщали ранее в Кремле, в настоящее время не определена.