Лаврентьев: диалога России с США по Сирии на текущий момент нет

Москва и Вашингтон не поддерживают диалог по Сирии в данный момент.

С таким заявлением в интервью ТАСС выступил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

При этом, по его словам, действует механизм деконфликтинга между Россией и США в Сирии.

«Контакты поддерживаются, но только по линии этого механизма», — сказал Лаврентьев.

Также он заявил, что США хотят нанести России максимальный ущерб руками оппозиции Сирии.