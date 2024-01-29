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Лаврентьев: диалога России с США по Сирии на текущий момент нет

Москва и Вашингтон не поддерживают диалог по Сирии в данный момент.

Лаврентьев: диалога России с США по Сирии на текущий момент нет
© РИА Новости

С таким заявлением в интервью ТАСС выступил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

При этом, по его словам, действует механизм деконфликтинга между Россией и США в Сирии.

«Контакты поддерживаются, но только по линии этого механизма», — сказал Лаврентьев.

Также он заявил, что США хотят нанести России максимальный ущерб руками оппозиции Сирии.

Кроме того, по мнению Лаврентьева, за выводом войск США из Ирака последует уход из Сирии.

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