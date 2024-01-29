Путин и Лукашенко обсудят развитие Союзного государства

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, на нем планируется утвердить «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства» до 2026 года включительно. Ожидается очень представительный состав делегаций.

«От нас полный состав: все высшие руководители страны, министры, вице-премьеры. (Обсудят) все направления», — заявил пресс-секретарь Путина.

В этот же день пройдет общение делегаций в формате рабочего обеда. На заседании планируется подвести итоги выполнения базового документа – «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы», а также утвердить аналогичный документ на очередной трёхлетний период.

Песков также отметил, что ожидается принятие ряда важных решений по дальнейшему наращиванию интеграционного взаимодействия в конкретных областях.