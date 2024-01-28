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Путин: у России и Белоруссии есть совместные интересы в Антарктике

Москва и Минск будут сотрудничать в Антарктике, заявил российский лидер Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Путин: у России и Белоруссии есть совместные интересы в Антарктике
© ТАСС

«Казалось бы, где мы, а где Антарктика. Нет, оказывается, и там есть совместные интересы, есть над чем вместе работать», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Путин дал команду на старт эксплуатации нового зимовочного комплекса (НЗК) станции «Восток» в Антарктиде.

Белорусский лидер Александр Лукашенко предложил президенту России поехать в Антарктиду.

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