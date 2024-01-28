Путин: у России и Белоруссии есть совместные интересы в Антарктике
Москва и Минск будут сотрудничать в Антарктике, заявил российский лидер Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.
«Казалось бы, где мы, а где Антарктика. Нет, оказывается, и там есть совместные интересы, есть над чем вместе работать», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Путин дал команду на старт эксплуатации нового зимовочного комплекса (НЗК) станции «Восток» в Антарктиде.
Белорусский лидер Александр Лукашенко предложил президенту России поехать в Антарктиду.