Захарова раскритиковала оправдания участников "голой" вечеринки Ивлеевой

«Посмотрите фото и видео. На них четко видно, что организаторы сами пригласили СМИ и напропалую дают интервью. И это не камеры блогеров, а имеющие официальные лицензии на вещание телеканалы. Кстати, без санкции редакции ни один корреспондент никуда не пришел бы», — написала она.