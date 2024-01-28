Захарова оценила обвинения России в попытке сорвать коронацию Карла III

Статья в британской газете Telegraph о том, что российская дипмиссия в Лондоне якобы намеревалась сорвать коронацию Карла III в мае 2023 года, является очередным примером русофобии и двойных стандартов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее газета разместила статью о том, что во время коронации Карла III над Букингемским дворцом был обнаружен беспилотник. Полиция предположила, что оператор дрона находится в российском посольстве, так как он прилетел со стороны дипмиссии.

Расследование показало, уточнили журналисты, что устройством управлял 36-летний гражданин США Валид Марай.

По мнению Захаровой, эта история может претендовать на приз «Русофобия месяца». Она предположила, что если бы в умах стражей порядка возобладала версия с российским посольством, то дело завершилось бы высылкой дипломатов.