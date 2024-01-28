Захарова назвала чудовищной казнь заключенного в США чистым азотом

"А когда представители Госдепартамента США или кто-нибудь из Белого дома - пресс-секретарь или их уполномоченный по правам человека скажут, что так нельзя? Ведь они же каждый месяц тыкают всем, буквально каждой стороне на нашей планете, что у них что-то не так с пенитенциарной системой или с правами человека".