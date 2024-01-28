Песков рассказал, как долго продлится русофобия на Западе

Запад будет охвачен массированной русофобией несколько десятилетий, но затем здравый смысл возобладает. Такое заявление сделал в эфире канала «Россия» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , передает РИА Новости.

Песков сказал, что общественное мнение на Западе получает «заряд русофобии» на протяжении уже десяти лет. «Определённая инерционность» будет способствовать тому, что негативное отношение к России и россиянам будет доминировать в отдельных странах еще долгое время.