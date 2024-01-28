Песков рассказал, как долго продлится русофобия на Западе
Запад будет охвачен массированной русофобией несколько десятилетий, но затем здравый смысл возобладает. Такое заявление сделал в эфире канала «Россия» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Песков сказал, что общественное мнение на Западе получает «заряд русофобии» на протяжении уже десяти лет. «Определённая инерционность» будет способствовать тому, что негативное отношение к России и россиянам будет доминировать в отдельных странах еще долгое время.
«Сейчас русофобия наверху, вот пока она пойдёт к середине и вниз, это пройдёт несколько десятилетий», — сказал Песков.
По его словам, наступит время, когда здравый смысл возобладает.
Ранее президент России заявил, что в отдельных странах Европы русофобия продвигается как государственная политика.