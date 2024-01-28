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Песков рассказал, как долго продлится русофобия на Западе

Запад будет охвачен массированной русофобией несколько десятилетий, но затем здравый смысл возобладает. Такое заявление сделал в эфире канала «Россия» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков рассказал, как долго продлится русофобия на Западе
© ТАСС

Песков сказал, что общественное мнение на Западе получает «заряд русофобии» на протяжении уже десяти лет. «Определённая инерционность» будет способствовать тому, что негативное отношение к России и россиянам будет доминировать в отдельных странах еще долгое время.

«Сейчас русофобия наверху, вот пока она пойдёт к середине и вниз, это пройдёт несколько десятилетий», — сказал Песков.

По его словам, наступит время, когда здравый смысл возобладает.

Путин: русофобия стала политикой европейских стран

Ранее президент России заявил, что в отдельных странах Европы русофобия продвигается как государственная политика.

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