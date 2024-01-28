Песков рассказал, будет ли Путин встречаться с главой МАГАТЭ

С президентом нет встречи, — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подтвердила, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси действительно в ближайшее время приедет в Россию. Она уточнила, что Гросси посетит Запорожскую АЭС и проведет межведомственные консультации в Москве.

О планах посетить «Запорожье, Киев и Россию» Гросси сообщил ранее. Как отметил глава МАГАТЭ, в ближайшее время он собирается провести встречу с представителями Росатома, руководить 16-й ротацией персонала на Запорожской АЭС и лично проконтролировать, как решается проблема снабжения станции водой.