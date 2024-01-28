Лукашенко предложил Путину «махнуть» в Антарктиду

В Антарктиде ввели в опытную эксплуатацию новый зимовочный комплекс на станции «Восток». Это самая южная из пяти круглогодичных российских научных станций в Антарктиде, которая действует с 1957 года. Лукашенко и Путин приняли участие в запуске по видеосвязи.