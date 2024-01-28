Песков отреагировал на слова венгерского политика о Закарпатье
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания ультраправого венгерского политика Ласло Тороцкаи о планах Будапешта по взятию под контроль Закарпатья после разрушения украинской государственности. Об этом пишет ТАСС.
Накануне общественный деятель допустил, что Киев потерпит поражение в противостоянии с Москвой. Он добавил, что в случае распада Украины Венгрия будет претендовать на Закарпатье.
Журналисты попросили пресс-секретаря прокомментировать слова венгерского политика.
«Обращайтесь к ультраправым», — сказал Песков.
Пресс-секретарь рассказал также, что власти Украины много лет пестовали у себя «неонацистов, абсолютных националистов, экстремистски настроенных». Он добавил, что одна из целей спецоперации — борьба с подобными настроениями.