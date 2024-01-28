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В Крыму хотят признать незаконными годы нахождения в составе независимой Украины

Власти Крыма намереваются инициировать вопрос признания незаконными и юридически ничтожными годы нахождения полуострова в составе независимой Украины, рассказал председатель крымского парламента Владимир Константинов. Об этом пишет «Прайм».

По его словам, нахождение полуострова в составе Украины было незаконным, также как и развал Советского Союза.

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Константинов подчеркнул, что Беловежские соглашения, процесс развода советских республик в целом был «антиконституционным, от начала до конца предательским».

Политик отметил, что специальная рабочая группа активно работает над обоснованием признания незаконными актов 1954 года, по которым полуостров передали из состава РСФСР в состав УССР.

Реформаторы в начале 90-х годов желали радикальных перемен, но не развала государства. Предательство в Беловежской пуще перечеркнуло их усилия, заметил Константинов.

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