В Крыму хотят признать незаконными годы нахождения в составе независимой Украины

Власти Крыма намереваются инициировать вопрос признания незаконными и юридически ничтожными годы нахождения полуострова в составе независимой Украины, рассказал председатель крымского парламента Владимир Константинов. Об этом пишет «Прайм».

По его словам, нахождение полуострова в составе Украины было незаконным, также как и развал Советского Союза.

Константинов подчеркнул, что Беловежские соглашения, процесс развода советских республик в целом был «антиконституционным, от начала до конца предательским».

Политик отметил, что специальная рабочая группа активно работает над обоснованием признания незаконными актов 1954 года, по которым полуостров передали из состава РСФСР в состав УССР.