В Совфеде отреагировали на информацию об отказе Индии от российского оружия

«Я не думаю, что это решение окончательное», — заявил он.

По его словам, российское оружие хорошо себя зарекомендовало и превосходит оружие США, а «американцы выдают желаемое за действительное».

Он отметил, что Индия не раз меняла поставщиков оружия, но потом возвращалась к поставкам из РФ.