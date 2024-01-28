Песков рассказал о сложностях совмещения отцовства и работы

"Приходится, да", - ответил Песков на вопрос, случаются ли ситуации, когда ему приходится заниматься работой вместо общения с семьей. Дети на это "обижаются, внутренне обижаются", признался представитель Кремля. "Они понимают, они привыкают, но обида есть. По мере того как они взрослеют, они потом эти обиды начинают изливать, рассказывать. Становится стыдно", - поделился он.