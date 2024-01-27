Путин заявил о важности трагедии Ленинграда для истории России

«Ровно 80 лет назад Ленинград был полностью и бесповоротно освобожден от вражеской, нацистской осады. Его великая судьба, борьба и мужество, его победа навсегда останутся одной из самых трагических, но и самых триумфальных страниц в истории нашей страны, да и всего мира», – сказал Путин.