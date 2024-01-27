Песков анонсировал двустороннюю встречу Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после участия в церемонии открытия мемориала в память о жертвах нацистского геноцида продолжат неформальное общение, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кроме того, президенты планируют провести двустороннюю встречу в воскресенье, добавил Песков, передает ТАСС.