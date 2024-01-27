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Песков анонсировал двустороннюю встречу Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после участия в церемонии открытия мемориала в память о жертвах нацистского геноцида продолжат неформальное общение, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков анонсировал двустороннюю встречу Путина и Лукашенко
© РИА Новости

Кроме того, президенты планируют провести двустороннюю встречу в воскресенье, добавил Песков, передает ТАСС.

В субботу белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл в Петербург для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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