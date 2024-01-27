Полянский: отказ Киева от мира в 2022 году — фатальная ошибка
Власти Украины упустили возможность добиться мирного урегулирования в 2022 году. Как отметил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, тем самым киевский режим допустил фатальную ошибку.
Говоря на эту тему на своей странице в социальной сети X, Полянский отметил, что возможность мирного соглашения в марте–апреле 2022 года упустила не только Украина, но и её западные спонсоры.
«Тем самым совершив фатальную ошибку», — заключил он.
Ранее Полянский заявил, что катастрофа со сбитым в Белгородской области самолётом Ил-76 стала продуманным преступлением Киева.