Власти Украины упустили возможность добиться мирного урегулирования в 2022 году. Как отметил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский , тем самым киевский режим допустил фатальную ошибку.

Говоря на эту тему на своей странице в социальной сети X, Полянский отметил, что возможность мирного соглашения в марте–апреле 2022 года упустила не только Украина, но и её западные спонсоры.