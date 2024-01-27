Путин: русофобия стала политикой европейских стран
Русофобия процветает в некоторых странах Европы. Их власти потакают неонацистам, подвергают травле мирных граждан и убивают стариков, женщин и детей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
В субботу президент выступил на открытии мемориала жертвам нацистского геноцида в СССР. Церемония прошла в Гатчинском районе Ленинградской области.
«Мы видим, как в наши дни фактически пересматриваются итоги нюрнбергского процесса, в ходе которого нацизму была дана однозначная правовая оценка», — сказал глава государства.
По его словам, в отдельных странах Европы русофобия продвигается как государственная политика. Реваншисты и неонацисты не только переписывают историю и оправдывают палачей, но и взяли на вооружение идеологию и методы гитлеровцев. Например, в республиках Прибалтики десятки тысяч людей были объявлены недочеловеками и лишены элементарных прав.
Путин также отметил, что киевский режим превозносит пособников Гитлера, эсэсовцев, применяет террор и варварски обстреливает мирные города и поселки.
Ранее американский портал заявил, что около 30 французских наемников, воевавших на Украине, являются неонацистами, и об этом известно французским спецслужбам.