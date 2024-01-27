Путин: русофобия стала политикой европейских стран

Русофобия процветает в некоторых странах Европы. Их власти потакают неонацистам, подвергают травле мирных граждан и убивают стариков, женщин и детей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

В субботу президент выступил на открытии мемориала жертвам нацистского геноцида в СССР. Церемония прошла в Гатчинском районе Ленинградской области.

«Мы видим, как в наши дни фактически пересматриваются итоги нюрнбергского процесса, в ходе которого нацизму была дана однозначная правовая оценка», — сказал глава государства.

По его словам, в отдельных странах Европы русофобия продвигается как государственная политика. Реваншисты и неонацисты не только переписывают историю и оправдывают палачей, но и взяли на вооружение идеологию и методы гитлеровцев. Например, в республиках Прибалтики десятки тысяч людей были объявлены недочеловеками и лишены элементарных прав.

Путин также отметил, что киевский режим превозносит пособников Гитлера, эсэсовцев, применяет террор и варварски обстреливает мирные города и поселки.