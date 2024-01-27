В Госдуме отреагировали на новый план Вашингтона по Украине
Белый дом пытается сохранить лицо, придумывая новую стратегию, которая «гарантирует безопасность Украине». Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, передает «Лента.ру».
Чепа отметил, что прошлогоднее «контрнаступление» провалилось, и поэтому планы американцев меняются. Им надо что-то делать с Украиной, чтобы сохранить лицо, но пока вразумительных предложений нет.
«Поэтому они и вырабатывают какие-то новые стратегии», — сказал парламентарий.
Ранее американские СМИ сообщили, что новая стратегия Вашингтона по поддержке Украины нацелена на оборону и укрепление вооруженных сил и экономики. Новых попыток контрнаступлений не будет.
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