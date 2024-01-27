Путин: преступления гитлеровских изуверов не имеют срока давности

«27 января — одна из важнейших дат нашей общей всенародной истории: в этот день в 1944 году войска Красной армии полностью сломили блокаду Ленинграда, а год спустя, в 1945-м, освободили Аушвиц», — сказал президент, выступая на мероприятии.