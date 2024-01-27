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Путин: преступления гитлеровских изуверов не имеют срока давности

Президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко прибыл на церемонию открытия Мемориала мирным жителям СССР — жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в Гатчинском районе Ленинградской области.

«27 января — одна из важнейших дат нашей общей всенародной истории: в этот день в 1944 году войска Красной армии полностью сломили блокаду Ленинграда, а год спустя, в 1945-м, освободили Аушвиц», — сказал президент, выступая на мероприятии.

Преступления «гитлеровских изуверов» не имеют срока давности, это же касается и их пособников, подчеркнул глава государства.

Мученичества ленинградцев навсегда останутся свидетельствами чудовищной сути нацизма, немыслимых страданий миллионов невинных мирных граждан, сказал Путин.

27 января президент России возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище.

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