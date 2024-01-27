Скифское золото может повторить судьбу икон, тайно вывезенных с территории Украины в Лувр, предположила в беседе со «Звездой» официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, суд в Нидерландах решил вернуть его не в Крым, а на Украину, поскольку понимал, что Киев все равно отдаст предметы искусства Западу.

Скифское золото, которое экспонировалось в страны Европейского союза из музея Крыма, может постигнуть та же судьба. <...> Люди, которые входят в так называемое правительство [Владимира] Зеленского (Президента Украины. — NEWS.ru), кричали о культурной самобытности украинского народа, — высказалась Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что Киев фактически ворует у собственного народа. Захарова заметила, что с украинской территории вывозятся культурные ценности и предметы искусства не из частных коллекций, а из государственных музеев.