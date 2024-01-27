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Песков прокомментировал слова лидеров западных стран о «войне с РФ»

Лидеры европейских стран разговорами о возможной войне с Россией стремятся отвлечь внимание жителей от внутренних проблем, предположил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Песков объяснил, зачем Германия намекает на войну с Россией
© РИА Новости

Накануне министр обороны ФРГ Борис Писториус рассказал, что угроза войны с Россией сейчас маловероятна, но к ней нужно быть готовым.

Песков уточнил, что в Германии фермеры выходят на улицы во всех федеральных землях. Он добавил, что чаша терпения немцев полностью переполнена.

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Соответственно, отметил пресс-секретарь, политики, вместо того, чтобы решать проблемы, снова вбрасывают в общественное пространство «старую добрую страшилку о русском медведе».

Песков заметил, что на особенности восприятия этой сказки влияет то, что Россия ведет активные боевые действия на Украине.

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