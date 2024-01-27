Песков объяснил, зачем Германия намекает на войну с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину объяснил, почему ФРГ намекает на войну с Россией. По его словам, в стране существуют экономические проблемы. Это ведет к тому падению немецкого производства, которое всегда являлось конкурентноспособным.